2018-10-04T10:51:17+03:00
Политика

Пентагон ускорит процесс создания гиперзвукового оружия

В настоящий момент разработка данного вооружения находится на начальной стадии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США активно занимаются разработкой гиперзвукового оружияСША активно занимаются разработкой гиперзвукового оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты решили ускорить процесс создания гиперзвукового оружия на фоне значительных успехов других стран в данном направлении. Такое заявление сделал первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан.

По его словам, сейчас Пентагон занимается теоретической частью создания вооружения. Специалисты продумывают, сколько единиц техники необходимо построить и как сделать их более модульными. Кроме того, решаются вопросы согласования расходов с госбюджетом.

"Я считаю, что сейчас мы проделываем самую трудную часть этой сложной работы, но мы продвигаемся вперед и планируем расширяться", - цитирует CNBC Шанахана.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен признал превосходство России и Китая над Соединенными Штатами в отдельных направлениях разработки гиперзвукового оружия.

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