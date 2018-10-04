Матвиенко рассказала, когда будет принят закон о декриминализации статьи 282

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-04T11:07:13+03:00

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Законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ будет принят во время осенней сессии парламента. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в настоящий момент находится в Сеуле с официальным визитом.

"По срокам: я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остается достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию, возможно, в течение месяца-полутора, не позднее", - сказала спикер.

Напомним, что внесение поправок в данную статью УК предложил сам президент России Владимир Путин. Сайт kp.ru писал, что, согласно документу, уголовное наказание за лайки и репосты записей, возбуждающих вражду и ненависть, будет предусматриваться лишь в том случае, если деяние совершено повторно в течение одного года после привлечения к административной ответственности за первый проступок.

"Этот проект закона ожидаем, президент внес его своевременно, он внимательно следил за дискуссией в обществе", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что зачастую люди нарушали закон неумышленно, а наказание за невнимательность оказывалось слишком суровым, передает ТАСС.