Четверо военнослужащих погибли при подрыве БТР на юго-востоке Турции

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-04T11:49:32+03:00

В Турции в результате подрыва бронетранспортера на мине погибли четверо военнослужащих Фото: REUTERS

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В провинции Батман на юго-востоке Турции произошел подрыв бронетранспортера на самодельной мине. В результате инцидента погибли четверо военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

В настоящий момент Вооруженные силы республики проводят в данном регионе военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана запрещенной в данной стране, передает DHA.

Напомним, что несколькими днями ранее еще трое военнослужащих подорвались на мине, но уже в украинском городе Горловка. Члены 15 батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ получили множественные осколочные ранения. Двоим из них удалось выжить, третий же от полученных травм скончался. ЧП произошло, поскольку у военных отсутствовала карта собственных минных полей.

Примечательно, что незадолго до этого в том же городе подорвались четверо подростков. Трое погибли, один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает сайт kp.ru.