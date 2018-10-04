Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-04T12:08:40+03:00

По предварительным данным, на борту самолета находились три человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По предварительным данным, в крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян [видео]

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Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения вертолета в Костромской области. На кадрах запечатлены тлеющие обломки летательного аппарата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671639" frameborder="0"></iframe> Крушение вертолета в Костромской области.

Напомним, что об авиакатастрофе стало известно вечером в среду, 3 октября. Частный вертолет AS-350 упал близ деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области.

По предварительным данным, на борту находились три человека, среди которых, вероятно, был заместитель генерального прокурора России, государственный советник первого класса Саак Карапетян. Однако отдельные источники сообщают, что в настоящий момент мужчина находится в отпуске.

Между тем, выживших в результате крушения вертолета нет. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают правоохранители и сотрудники подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области, передает сайт kp.ru.