Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит субсидии в размере 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Sukhoi Superjet 100 для региональных авиаперевозок. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.
"Субсидия вместе с внебюджетными средствами в размере 8,9 млрд рублей будет направлена на закупку восьми самолетов "Сухой Суперджет-100" общей стоимостью 18,7 млрд рублей для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки на региональных авиалиниях", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг на сайте правительства.
Государственная поддержка даст возможность ГТЛК приобретать и передавать в лизинг авиакомпаниям самолеты при сохранении удобных условий лизинговых платежей.
Компании получат самолеты уже в 2018-2019 годах.