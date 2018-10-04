2018-10-04T12:50:17+03:00
Экономика

Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet

Субсидии будут выделены на приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 для региональных авиаперевозок
Екатерина БОЛГОВА
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Кабмин выделил 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet для региональных перевозокКабмин выделил 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet для региональных перевозокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит субсидии в размере 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Sukhoi Superjet 100 для региональных авиаперевозок. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

"Субсидия вместе с внебюджетными средствами в размере 8,9 млрд рублей будет направлена на закупку восьми самолетов "Сухой Суперджет-100" общей стоимостью 18,7 млрд рублей для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки на региональных авиалиниях", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг на сайте правительства.

Государственная поддержка даст возможность ГТЛК приобретать и передавать в лизинг авиакомпаниям самолеты при сохранении удобных условий лизинговых платежей.

Компании получат самолеты уже в 2018-2019 годах.

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