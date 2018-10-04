2018-10-04T13:17:01+03:00
В мире

Великобритания отказалась предоставить России правовую помощь по "делу Скрипалей"

Действие британских структур выглядит "крайне странным" и приобретает политизированный характер
Сакина НУРИЕВА
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В настоящее время британские ведомства не желают вести плодотворный диалогВ настоящее время британские ведомства не желают вести плодотворный диалогФото: REUTERS
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Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что МВД Великобритании не собирается оказывать России правовую помощь по делу от отравлении в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.

"Накануне мы получили сигнал о том, что по каналам МИД пришел официальный отказ в удовлетворении запроса о правовой помощи по этому уголовному делу", - сказал Куренной в эфире официального видеосервиса ведомства "Эфир".

В настоящее время британские ведомства не желают вести плодотворный диалог с РФ. По мнению представителя Генпрокуратуры, данный отказ носит политизированный характер.Напомним, что Великобритания ни раз обвиняла Россию в отравлении Скрипалей. Однако Москва категорически отвергает причастность к смерти Юлии и Сергея.

Представитель надзорного ведомства назвал подход британских структур "крайне странным". Куренной подчеркнул, что Россия всегда идет на контакт при необходимости правовой помощи. Если и были отказы, то они всегда были мотивированы. Представитель Генпрокуратуры отметил, что Россия намерена разобраться в правовой стороне по данного дела.

Ранее британский журналист Марк Урбан заявил, что Скрипаль не верил в причастность России к своему отравлению. Как сообщил Урбан, до событий в Солсбери Скрипаль "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам" и вообще был "бесстыдным русским националистом".

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