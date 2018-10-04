Силуанов: в правительство внесли план по дедолларизации экономики

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-04T13:54:30+03:00

Ранее в кабмине заявили о проработке вопроса снижения зависимости российской экономики от американской валюты

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В четверг, 4 октября, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что уже разработан и внесен в правительство план по дедолларизации российской экономики.

"Уже внесли в правительство", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о сроках готовности плана по дедолларизации экономики.

Он отметил, что для экспортеров предусмотрен ускоренный возврат по НДС в случае использования в расчетах рубля.

"Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены", - отметил вице-премьер.

Силуанов подчеркнул, что власти будут стимулировать участников внешнеэкономической деятельности к использованию российской национальной валюты, передает ТАСС.

Напомним, накануне пресс-служба кабмина РФ сообщила о подготовке плана по снижению зависимости российской экономики от доллара. Там подчеркнули, что введение запрета на долларовые расчеты не планируется.