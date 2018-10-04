Силуанов: в правительство внесли план по дедолларизации экономики
В четверг, 4 октября, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что уже разработан и внесен в правительство план по дедолларизации российской экономики.
"Уже внесли в правительство", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о сроках готовности плана по дедолларизации экономики.
Он отметил, что для экспортеров предусмотрен ускоренный возврат по НДС в случае использования в расчетах рубля.
"Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены", - отметил вице-премьер.
Силуанов подчеркнул, что власти будут стимулировать участников внешнеэкономической деятельности к использованию российской национальной валюты, передает ТАСС.
Напомним, накануне пресс-служба кабмина РФ сообщила о подготовке плана по снижению зависимости российской экономики от доллара. Там подчеркнули, что введение запрета на долларовые расчеты не планируется.