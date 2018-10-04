2018-10-04T14:14:12+03:00
Наука

Сон на рабочем месте повышает производительность труда

Особое внимание послеобеденному отдыху начали уделять в Китае и США
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые доказали пользу сна на рабочем местеУченые доказали пользу сна на рабочем местеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Исследователи NASA считают, что работодатели должны давать своим сотрудникам возможность спать на рабочем месте. Проведенный анализ показал, что отдых в рабочее время на протяжении 45 минут повышает производительность труда примерно на 35%.

Примечательно, что в некоторых странах практика послеобеденного сна уже используется в крупных компаниях. В Финляндии, например, появилась даже специальность инструктора по сну, который рекомендует, как правильно засыпать и пробуждаться, чтобы мозг получил наибольшую релаксацию.

Отмечается, что в целях заботы о своих сотрудниках ряд фирм выделяет специальные помещения под спальни, оборудует их массажными креслами и спальными местами. В таких комнатах сотрудники могут уединиться на некоторое время, чтобы вздремнуть или помедитировать, пишет сайт argumenti.ru.

Отметим, что особое внимание дневному сну уделяют в Китае и в США. В Америке этот вопрос стоит особенно остро, поскольку здесь из-за хронического недосыпа сотрудников крупные корпорации теряют 411 млрд долларов в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии
Дело Серебренникова передано в суд для рассмотрения по существу
В МИД возмущены решением Литвы объявить год памяти лидера националистов
Силуанов: в правительство внесли план по дедолларизации экономики
Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО
Захарова опровергла слухи об обмене Сенцова на арестованных в США россиян
В США мужчина подхватил в бассейне опасную бактерию и умер
Великобритания отказалась предоставить России правовую помощь по "делу Скрипалей"
Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet
Министр обороны Великобритании прокомментировал информацию о "российских кибератаках"
МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата
Патрушев встретился в Токио с главой Совета нацбезопасности Японии
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области
В МИД ответили на заявления Израиля по С-300 в Сирии
Mercedes-Benz отзывает в России более 1200 автомобилей
Четверо военнослужащих погибли при подрыве БТР на юго-востоке Турции
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-премьера Азарова в получении взятки в особо крупном размере
США вернут в Сирию истребители F-22 и F-16 в ответ на поставку С-300
Число жертв землетрясения и цунами превысило 1400 человек
Time: Трамп и Ким Чен Ын являются фаворитами на получение Нобелевской премии мира