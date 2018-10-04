Сон на рабочем месте повышает производительность труда

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-04T14:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Исследователи NASA считают, что работодатели должны давать своим сотрудникам возможность спать на рабочем месте. Проведенный анализ показал, что отдых в рабочее время на протяжении 45 минут повышает производительность труда примерно на 35%.

Примечательно, что в некоторых странах практика послеобеденного сна уже используется в крупных компаниях. В Финляндии, например, появилась даже специальность инструктора по сну, который рекомендует, как правильно засыпать и пробуждаться, чтобы мозг получил наибольшую релаксацию.

Отмечается, что в целях заботы о своих сотрудниках ряд фирм выделяет специальные помещения под спальни, оборудует их массажными креслами и спальными местами. В таких комнатах сотрудники могут уединиться на некоторое время, чтобы вздремнуть или помедитировать, пишет сайт argumenti.ru.

Отметим, что особое внимание дневному сну уделяют в Китае и в США. В Америке этот вопрос стоит особенно остро, поскольку здесь из-за хронического недосыпа сотрудников крупные корпорации теряют 411 млрд долларов в год.