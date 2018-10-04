2018-10-04T14:44:03+03:00
Политика

МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ

Сделано это было в связи с обвинением четырех россиян в «кибератаке на ОЗХО»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Штаб-квартира ОЗХО в ГаагеШтаб-квартира ОЗХО в ГаагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 4 октября, стало известно, что в МИД Нидерландов вызывали временного поверенного в делах России. Поводом для этого послужила ситуация с «кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

«В голландском МИД был наш временный поверенный в делах», - сказали в российской дипмиссии РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг в Голландии заявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». При этом в попытке совершить хакерскую атаку обвинили четырех граждан РФ, у которых местные правоохранители, по их собственным заверениям, даже нашли дипломатические паспорта.

Спецслужбы Нидерландов утверждают, что россияне пытались взломать Wi-Fi в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия, находящейся в Гааге, однако их «заговор» был раскрыт. Как уточнила глава нидерландского Минобороны Анк Бэйлевелд, подозреваемые были высланы из страны еще 13 апреля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США пообещали помощь союзникам в связи с «кибератакой на ОЗХО»
В российской армии больше не будет шапок-ушанок и шерстяных пилоток
Депутата Киевсовета избили и облили краской в мэрии
Нидерланды заявили, что США предъявят России обвинения в кибератаках
"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана
На помощь заемщикам по ипотеке правительство направит еще 730 млн рублей
В отношении Facebook начато новое расследование по утечке данных
В Новой Зеландии туристов оштрафуют за отказ в предоставления паролей от электронных устройств
МИД РФ назвал шпиономанией обвинение Нидерландов в «кибератаке на ОЗХО»
МИД РФ ответил на обвинения Лондона о причастности ГРУ к кибератакам
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии