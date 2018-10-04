МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-04T14:44:03+03:00

Сделано это было в связи с обвинением четырех россиян в «кибератаке на ОЗХО»

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В четверг, 4 октября, стало известно, что в МИД Нидерландов вызывали временного поверенного в делах России. Поводом для этого послужила ситуация с «кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

«В голландском МИД был наш временный поверенный в делах», - сказали в российской дипмиссии РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг в Голландии заявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». При этом в попытке совершить хакерскую атаку обвинили четырех граждан РФ, у которых местные правоохранители, по их собственным заверениям, даже нашли дипломатические паспорта.

Спецслужбы Нидерландов утверждают, что россияне пытались взломать Wi-Fi в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия, находящейся в Гааге, однако их «заговор» был раскрыт. Как уточнила глава нидерландского Минобороны Анк Бэйлевелд, подозреваемые были высланы из страны еще 13 апреля.