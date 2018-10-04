2018-10-04T15:09:44+03:00
В мире

В отношении Facebook начато новое расследование по утечке данных

Делом занимается Ирландская Комиссия по защите информации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В отношении Facebook начато расследованиеВ отношении Facebook начато расследованиеФото: REUTERS
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Ирландская Комиссия по защите информации (DPC) начала расследование по факту очередной утечки данных пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Сам факт утечки данных порядка 50 млн пользователей вскрылся еще 28 сентября, а в четверг, 3 октября, комиссия приступила к изучению материалов дела.

"В ходе расследования будет изучено соблюдение компанией Facebook своих обязательств в рамках Общего регламента защиты данных об осуществлении технических и организационных мер для обеспечения безопасности и защиты обрабатываемых ею личных данных", - говорится в сообщении, опубликованном на странице комиссии в Twitter.

Между тем, как сообщает The Wall Street Journal, теперь компания Facebook может быть оштрафована примерно на 1,6 млрд долларов.

Напомним, что ранее эта соцсеть уже попадала в подобный скандал. Тогда произошла утечка данных более 87 млн пользователей, и главе компании Марку Цукерберга пришлось публично извиняться в Конгрессе США, передает сайт kp.ru.

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