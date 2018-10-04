Депутата Киевсовета избили и облили краской в мэрии

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-04T16:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед началом сессии в мэрии Киева на первом этаже неизвестные сбили с ног депутата городского совета Сергея Гусовского и принудительно вытащили на улицу, после его избили и облили зеленкой. Об избиении чиновника сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко.

"Перед началом сессии избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского на первом этаже. Сбили с ног, облили зелёнкой, вытащили на улицу. Сейчас полиция разбирается с данной ситуацией," — заявил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что подозреваемые уже задержаны. Гусовской госпитализирован.

- Надеемся, что со зрением ничего не случится, - заявил Кличко.

В настоящее время следствие проводит расследование. О состоянии депутата пока не сообщается, пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

К слову, 11 сентября 2018 года Сергей Гусовской объявил о прекращении деятельности фракции "Объединение "Самопомощь". Ранее данное объединение было замешено в скандале. Один из участников организации был обвинен в хищении средств, на которые были приобретены несколько земельных участков.

Четверо бывших участника "Самопомощи" впоследствии хотели узаконить покупку приобретенного имущества. Однако организацию расформировали, а ее членов исключили. Имя Гусовского также неоднократно участвовала в финансовых махинациях. Можно предположить, что злоумышленники вылили на депутата краску именно по этой причине.