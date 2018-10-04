2018-10-04T15:50:59+03:00
Политика

Нидерланды заявили, что США предъявят России обвинения в кибератаках

Соответствующая информация будет раскрыта американским Минюстом уже в этот четверг, 4 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и посол Великобритании в Амстердаме Питер УилсонМинистр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и посол Великобритании в Амстердаме Питер УилсонФото: REUTERS
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Министерство юстиции США планирует озвучить ряд обвинений в отношении отдельных сотрудников российских спецслужб, которые якобы имеют отношение к организации хакерских атак. Об этом сообщила глава оборонного ведомства Нидерландов Анк Бейлевелд.

"Министерство юстиции США в четверг озвучит обвинения в отношении агентов российских спецслужб, которые участвовали в кибератаке", - сказала политик.

При этом министр иностранных дел Великобритании, которые тоже присутствовал на этой пресс-конференции, добавил, что по факту сделанных заявлений в отношении РФ могут быть введены дополнительные санкции.

"Мы будем обсуждать с нашими союзниками, какие дальнейшие санкции должны быть введены", - цитирует "Интерфакс" дипломата.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг власти Нидерландов объявили о предотвращении кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ с дипломатическими паспортами. Инцидент произошел еще 13 апреля, и в тот же день россияне были высланы из страны.

В МИД РФ назвали данное заявление голландских властей очередным витком "шпиономании", которая набирает обороты. Официальный же комментарий будет дан позже.

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