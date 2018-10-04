Минобороны России потребовало от США и Грузии объяснить химоружие в центре имени Лугара
Минобороны РФ потребовало от Соединенных Штатов и Грузии объяснить происхождение химического и биологического оружия в центре имени общественного здравоохранения Ричарда Лугара в поселке Алексеевка в Грузии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
По его словам, представители военного ведомства исследовали информацию, обнародованную бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. В некоторых патентах указываются различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.
"Возникает закономерный вопрос: "Для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара?" Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", — сказад Кириллов на брифинге в четверг, 4 октября.
Как сообщал сайт kp.ru, экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал данные о секретных экспериментах США проводили секретные эксперименты над жителями Грузии.