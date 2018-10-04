Греф предложил создать цифровое министерство по чрезвычайным ситуациям
Во время выступления на Российской энергетической неделе глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России цифровое министерство по чрезвычайным ситуациям.
"Пора говорить о том, что нужно создавать очень серьезную инфраструктуру. МЧС у нас существует, и точно должно быть министерство, контролирующее чрезвычайные ситуации в digital-сфере, которая коснется всей без исключения инфраструктуры", - сказал Греф.
Он отметил, что это будет одним из ключевых трендов, вызовов будущего, «с которым придется столкнуться в ближайшее время".
"Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление. Ну и, естественно, банальные хищения средств, кражи", - добавил глава Сбербанка, передает ТАСС.
В Москве с 3 по 6 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя".