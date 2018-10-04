2018-10-04T16:48:03+03:00
Экономика

Греф предложил создать цифровое министерство по чрезвычайным ситуациям

Глава Сбербанка назвал это одним из ключевых вызовов будущего
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Во время выступления на Российской энергетической неделе глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России цифровое министерство по чрезвычайным ситуациям.

"Пора говорить о том, что нужно создавать очень серьезную инфраструктуру. МЧС у нас существует, и точно должно быть министерство, контролирующее чрезвычайные ситуации в digital-сфере, которая коснется всей без исключения инфраструктуры", - сказал Греф.

Он отметил, что это будет одним из ключевых трендов, вызовов будущего, «с которым придется столкнуться в ближайшее время".

"Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление. Ну и, естественно, банальные хищения средств, кражи", - добавил глава Сбербанка, передает ТАСС.

В Москве с 3 по 6 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя".

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