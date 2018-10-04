2018-10-04T17:16:17+03:00
Происшествия

В пятницу, 5 октября, в Центральном регионе России выпадет первый снег

В несвоевременных осадках виноват "клин холода"
Сакина НУРИЕВА
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Стоит заметить, что метеорологи имеют ввиду не классический, а "символический метеорологический снег"Стоит заметить, что метеорологи имеют ввиду не классический, а "символический метеорологический снег"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В центре погоды "Фобос" сообщили о возможном появлении снега 5 октября в Центральный городах России, в том числе в Подмосковье.

Предположительно, осадки протянутся от юга Архангельской области и затронут Вологодчину Ярославскую, Московскую и Калужскую области.

Как сообщает "Фобос", столь несвоевременное выпадение снега связано с "клином холода", который ожидается в столичном и других регионах Центральной России.

Стоит заметить, что метеорологи имеют ввиду не классический, а "символический метеорологический снег".

Напомним, ранее Московская чрезвычайная служба предупредила жителей столицы о приближении ветра с мощными порывами до 12-17 м/с.

Ранее kp.ru предупреждал, что 4 октября 2018 года погода в Москве будет облачной, весь день пройдут дожди, ожидается сильный ветер.

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