2018-10-04T17:12:47+03:00
Общество

Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой

Суд постановил отменить решение Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Анна Павликова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССАнна Павликова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В четверг, 4 октября, Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой, обвиняемой в экстремизме. Таким образом, было решено отменить постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта.

«Постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об избрании в отношении Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражу отменить. Избрать в отношении Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста», - цитирует решение судьи «Интерфакс».

Стоит отметить, что в ходе состоявшегося в четверг судебного заседания адвокат обвиняемой Ольга Карлова заявила, что состояние здоровья ее подзащитной резко ухудшилось из-за нахождения в СИЗО. При этом она просила суд отпустить Павликову под подписку о невыезде.

Прокурор в свою очередь подчеркнула, что с 16 августа обвиняемая уже находится под домашним арестом, поэтому в отмене решения Дорогомиловского суда нет необходимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Революционеры XXI века: За что на самом деле арестовали «детей» из «Нового величия»

Наш спецкор Ульяна Скойбеда разбиралась в деталях громкого дела и искала ответ на вопрос, почему дети в 2018-м году хотят революцию (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к соблюдению ДРСМД
Минобороны РФ опровергло слухи об отказе от шапок-ушанок
В Польше ученые обнаружили человеческие останки возрастом более 100 тысяч лет
«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать»: Крымский мост прокомментировал инцидент на переправе
«Про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного»: в Совфеде прокомментировали обвинение в кибератаке на ОЗХО
Николай Караченцов госпитализирован с воспалением легких
В пятницу, 5 октября, в Центральном регионе России выпадет первый снег
Американский Минюст предъявил обвинения семерым сотрудникам российских спецслужб
Греф предложил создать цифровое министерство по чрезвычайным ситуациям
Вспышки чумы и лихорадки в России связали с работой грузинской лаборатории
Производство рыбы в Вологодской области увеличится в 10 раз за три года
Минобороны России потребовало от США и Грузии объяснить химоружие в центре имени Лугара
США пообещали помощь союзникам в связи с «кибератакой на ОЗХО»
В российской армии больше не будет шапок-ушанок и шерстяных пилоток
Депутата Киевсовета избили и облили краской в мэрии
Нидерланды заявили, что США предъявят России обвинения в кибератаках
"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана
На помощь заемщикам по ипотеке правительство направит еще 730 млн рублей
В отношении Facebook начато новое расследование по утечке данных
В Новой Зеландии туристов оштрафуют за отказ в предоставления паролей от электронных устройств
МИД РФ назвал шпиономанией обвинение Нидерландов в «кибератаке на ОЗХО»
МИД РФ ответил на обвинения Лондона о причастности ГРУ к кибератакам
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии