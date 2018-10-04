Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-04T17:12:47+03:00

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В четверг, 4 октября, Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой, обвиняемой в экстремизме. Таким образом, было решено отменить постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта.

«Постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об избрании в отношении Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражу отменить. Избрать в отношении Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста», - цитирует решение судьи «Интерфакс».

Стоит отметить, что в ходе состоявшегося в четверг судебного заседания адвокат обвиняемой Ольга Карлова заявила, что состояние здоровья ее подзащитной резко ухудшилось из-за нахождения в СИЗО. При этом она просила суд отпустить Павликову под подписку о невыезде.

Прокурор в свою очередь подчеркнула, что с 16 августа обвиняемая уже находится под домашним арестом, поэтому в отмене решения Дорогомиловского суда нет необходимости.

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