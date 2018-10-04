Николай Караченцов госпитализирован с воспалением легких

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-04T17:26:22+03:00

По словам супруги актера Людмилы Поргиной, он находится в больнице уже несколько дней

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Российский актер, народный артист РСФСР Николай Караченцов находится в больнице с двусторонним воспалением легких. Как сообщила жена артиста Людмила Поргина, он был госпитализирован несколько дней назад.

«Двустороннее воспаление легких – это непросто. Наша главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни», — рассказала Поргина, передает Газета.Ru.

Она отметила, что после выхода Караченцова из больницы они хотят переехать на дачу, чтобы жить на свежем воздухе, как советуют медики. При этом раз в три недели актеру нужно будет посещать курсы химиотерапии для лечения рака легких.

«Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку», — добавила Поргина.

По ее словам, Караченцов лежит в отдельной трехместной палате под присмотром личной медсестры.

Напомним, в августе Караченцов начал курс химиотерапии в российском онкоцентре.