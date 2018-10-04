2018-10-04T17:53:06+03:00
Наука

В Польше ученые обнаружили человеческие останки возрастом более 100 тысяч лет

Найденные кости являются частью ладони неандертальского ребенка
Сакина НУРИЕВА
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Останки обнаружили на Темной пещере, которая находится в Малопольском воеводствеОстанки обнаружили на Темной пещере, которая находится в Малопольском воеводстве
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Археологи в Польше нашли человеческие останки, возраст которых насчитывает около 115 тысяч лет, сообщил профессор Ягелонского университета в Кракове Павел Вальде-Новака.

Останки обнаружили на Темной пещере, которая находится в Малопольском воеводстве. Их нашли несколько лет назад и все это время подвергали анализу. В результате работы удалось выяснить, что это самые старые останки, которые когда-либо были обнаружены в Польше.

Ученые выяснили, что кости принадлежали неандертальскому ребенку. Это части ладони, которые были переварены большой птицей, пишет издание Nauka w Polsce.

В прошлом самыми старыми человеческими останками, найденными в Польше, считались три зуба возрастом 42–52 тыс. лет.

Ранее жители Тверской области удалось найти окаменевшие останки мамонта. Ученые выяснили, что кости принадлежат животному, которое обитало на земле 40-45 тысяч лет назад.

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