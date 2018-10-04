2018-10-04T17:50:29+03:00
Общество

«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать»: Крымский мост прокомментировал инцидент на переправе

Ранее на участке строящейся железнодорожной части моста во время монтажных работ съехал в воду фрагмент пролета
Екатерина БОЛГОВА
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Крымский мост иронично отреагировал на падение железнодорожного пролетаКрымский мост иронично отреагировал на падение железнодорожного пролетаФото: REUTERS
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В официальном микроблоге Крымского моста в Twitter появился ироничный комментарий случившегося ранее инцидента.

Напомним, ранее в четверг, 4 октября, на участке строящейся железнодорожной части Крымского моста в ходе монтажных работ накренился фрагмент пролета между Тузлинской косой и островом Тузла. Пролет съехал в воду и оказался на дне на глубине примерно двух метров. В результате происшествия никто не пострадал.

«Если ты пролёт, это не значит, что нужно летать. Несите новый, от графика не отклоняемся! Зато мои арки посмеялись с веса своих десяти тысяч тонн», - передает сообщение ФАН.

В информационном центре «Крымский мост» также подтвердили, что случившееся не повлияет на срок реализации проекта. Запуск железнодорожного движения по мосту ожидается в конце 2019 года.

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