«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать»: Крымский мост прокомментировал инцидент на переправе

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-04T17:50:29+03:00

Ранее на участке строящейся железнодорожной части моста во время монтажных работ съехал в воду фрагмент пролета

Изменить размер текста: A A

В официальном микроблоге Крымского моста в Twitter появился ироничный комментарий случившегося ранее инцидента.

Напомним, ранее в четверг, 4 октября, на участке строящейся железнодорожной части Крымского моста в ходе монтажных работ накренился фрагмент пролета между Тузлинской косой и островом Тузла. Пролет съехал в воду и оказался на дне на глубине примерно двух метров. В результате происшествия никто не пострадал.

«Если ты пролёт, это не значит, что нужно летать. Несите новый, от графика не отклоняемся! Зато мои арки посмеялись с веса своих десяти тысяч тонн», - передает сообщение ФАН.

В информационном центре «Крымский мост» также подтвердили, что случившееся не повлияет на срок реализации проекта. Запуск железнодорожного движения по мосту ожидается в конце 2019 года.