Минобороны РФ опровергло слухи об отказе от шапок-ушанок

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-04T17:56:58+03:00

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В четверг, 4 октября, в министерстве обороны России опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что российская армия якобы откажется от шапок-ушанок. Как заявили в ведомстве, изменения, внесенные в нормы снабжения вещевым имуществом, не предполагают отказ от традиционных головных уборов, речь идет просто о замене терминологии.

«В соответствии с постановлением правительства № 1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в российской армии якобы больше не будут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки. Эти сообщения появились после публикации постановления правительства «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время».