Путин не собирается на свадьбу Шрёдера в Германию

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-04T18:19:03+03:00

Бывший канцлер ФРГ женится на гражданке Республики Корея Ким Со Ён 5 октября

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Президент России Владимир Путин не собирается на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Экс-канцлер Германии женится на гражданке Республики Корея Ким Со Ён. Для 74-летнего Герхарда Шрёдера этот брак станет пятым. Бывший глава ФРГ поддерживает дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 18 августа Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера. Он заехал на церемонию в австрийской земле Штирия по пути на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Глава российского государства станцевал с невестой, выступил с пожеланием и подарил молодоженам выступление казачьего ансамбля.

На 4-5 октября у российского президента запланирована поездка в Индию.