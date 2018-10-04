Британия официально отказалась помогать России по делу Скрипалей
В четверг, 4 октября, стало известно, что Великобритания официально отказалась помогать России по делу об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Как заявил официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, если раньше британская сторона молчала и не предоставляла нашей стране никакой информации, то накануне от Лондона пришел официальный отказ в оказании правовой помощи.
«Накануне мы получаем сигнал о том, что по каналам министерства иностранных дел пришел официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», - сказал Куренной во время трансляции нового видеосервиса Генпрокуратуры РФ «Эфир».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.
Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва. Между тем в нашей стране неоднократно указывали на бездоказательность этих обвинений и опровергали их, а также предлагали свою помощь в расследовании, которую власти Великобритании отвергали.
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