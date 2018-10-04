2018-10-04T19:24:06+03:00
В мире

В Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к Центру Лугара в Грузии

При этом в американском министерстве обороны отметили, что лаборатория под Тбилиси принадлежит грузинскому ведомству
Дарья ИВАШКИНА
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ПентагонПентагонФото: REUTERS
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В Пентагоне заявили, что США не имеют никакого отношения к Центру Лугара в Грузии. Как заверил представитель американского министерства обороны Эрик Пахон, Соединенные Штаты не занимаются разработкой биологического оружия в лаборатории под Тбилиси.

«США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это не объекты США», - сказал Пахон РИА Новости. При этом он подчеркнул, что Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара принадлежит и находится в ведении Грузинского национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минобороны России выступило с заявлением о том, что в декабре 2015 года в Центре Лугара на грузинских гражданах испытывался химический препарат американской фирмы «Гилеад Сайенсиз». При этом наше оборонное ведомство выяснило, что опыты закончились трагически: в результате погибло в общей сложности 73 человека.

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