Автор Ждуна создала новую странную скульптуру

СЕГОДНЯ 19:50 2018-10-04T19:50:56+03:00

При этом Маргрит ван Брифорт предложила интернет-пользователям придумать для созданного ей существа имя

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Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, благодаря которой в сети появился такой популярный мем, как Ждун, представила публике свою новую работу.

Так, автор Ждуна выложила в своем Instagram фотографию с последним своим творением. Скульптура представляет собой лежащую на земле морщинистую тушу с человеческими ногами и невероятно выразительными глазами. При этом странное существо чем-то напоминает шарпея или тюленя.

В подписи к фото говорится, что посмотреть на новую работу Брифорт можно на выставке в голландской Гааге. Кроме того, скульптор предложила пользователям сети придумать для созданного ей существа имя. «Ему нужно имя!» - написала Маргрит ван Брифорт.

Причем наибольшую изобретательность как обычно проявили юзеры из России. Среди предложенных ими вариантов, есть такие имена как Взгрустун, Жирун, Ползун и Тюленяшарпей.

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