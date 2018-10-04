2018-10-04T19:50:56+03:00
В мире

Автор Ждуна создала новую странную скульптуру

При этом Маргрит ван Брифорт предложила интернет-пользователям придумать для созданного ей существа имя
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Instagram.com/@margrietvanbreevoortФото: Instagram.com/@margrietvanbreevoort
Изменить размер текста:

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, благодаря которой в сети появился такой популярный мем, как Ждун, представила публике свою новую работу.

Так, автор Ждуна выложила в своем Instagram фотографию с последним своим творением. Скульптура представляет собой лежащую на земле морщинистую тушу с человеческими ногами и невероятно выразительными глазами. При этом странное существо чем-то напоминает шарпея или тюленя.

В подписи к фото говорится, что посмотреть на новую работу Брифорт можно на выставке в голландской Гааге. Кроме того, скульптор предложила пользователям сети придумать для созданного ей существа имя. «Ему нужно имя!» - написала Маргрит ван Брифорт.

Причем наибольшую изобретательность как обычно проявили юзеры из России. Среди предложенных ими вариантов, есть такие имена как Взгрустун, Жирун, Ползун и Тюленяшарпей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не сидит сложа руки: у Ждуна появилась подружка

Создательница обаятельного интернет-мема решила подарить ему спутницу (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинившая Криштиану Роналду в изнасиловании назвала сумму компенсации
Более миллиона человек воспользовались каталогом готовых маршрутов MAPS.ME
Путин отметил высокий общественный авторитет премии «Импульс добра»
В Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к Центру Лугара в Грузии
Британия официально отказалась помогать России по делу Скрипалей
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
США расширили санкционные списки по КНДР
Путин не собирается на свадьбу Шрёдера в Германию
Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к соблюдению ДРСМД
Минобороны РФ опровергло слухи об отказе от шапок-ушанок
В Польше ученые обнаружили человеческие останки возрастом более 100 тысяч лет
«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать»: Крымский мост прокомментировал инцидент на переправе
«Про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного»: в Совфеде прокомментировали обвинение в кибератаке на ОЗХО
Николай Караченцов госпитализирован с воспалением легких
В пятницу, 5 октября, в Центральном регионе России выпадет первый снег
Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой