Путин отметил высокий общественный авторитет премии «Импульс добра»

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-04T20:10:22+03:00

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В четверг, 4 октября, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения VII ежегодной премии «Импульс добра», которая присуждается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.

При этом глава нашего государства отметил высокий общественный авторитет мероприятия. «Ваша премия, нацеленная на развитие и поддержку социального предпринимательства в России, снискала высокий общественный авторитет и признание», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер заметил, что почетная награда присуждается «тем, кто своим трудом и талантом содействуют решению важных, волнующих общество проблем». Также Путин выразил уважение к работе номинантов премии. «Столь большая, востребованная работа, которую проводят номинанты премии, их ответственное отношение к делу заслуживают самого искреннего уважения», - подчеркивается в послании.

Кстати, напомним, в прошлом году одним из лауреатов премии стала «Комсомольская правда». ИД «КП» получил статуэтку «За лучшее освещение социального предпринимательства в СМИ». По данным «Медиалогии», в 2016 году на эту тему на нашем сайте было опубликовано 46 материалов.