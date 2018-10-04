2018-10-04T20:35:02+03:00
Умные вещи

Более миллиона человек воспользовались каталогом готовых маршрутов MAPS.ME

Чаще всего пользователей интересуют такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Лондон, Бангкок и Нью-Йорк
Дарья ИВАШКИНА
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Более миллиона человек воспользовались каталогом готовых маршрутов MAPS.MEБолее миллиона человек воспользовались каталогом готовых маршрутов MAPS.ME
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В Mail.Ru Group рассказали об успехе каталога готовых маршрутов, появившегося в конце июля внутри приложения MAPS.ME. Как выяснилось, за два месяца каталогом воспользовались более миллиона человек.

При этом оказалось, что чаще всего маршрутами интересуются путешественники из России, Германии, США, Франции и Испании. А больше всего их интересуют путеводители по Санкт-Петербургу, Москве, Лондону, Бангкоку и Нью-Йорку.

Стоит отметить, что по большинству городов MAPS.ME предлагают несколько тематических маршрутов. Причем это не только маршруты по самым важным достопримечательностям, которые должен увидеть каждый турист, но и путеводители по барам и ресторанам, которые любят местные жители. Кстати, каждое место снабжено кратким описанием: это может быть небольшой экскурс в историю, любопытный факт или рекомендация.

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