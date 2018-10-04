2018-10-04T21:19:52+03:00
Политика

Лукашевич заявил, что Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе

Также постпред РФ при ОБСЕ рассказал о налаженных поставках иностранных беспилотников для ВСУ
Дарья ИВАШКИНА
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: Илья Питалев/ТАССПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: Илья Питалев/ТАСС
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Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в четверг, 4 октября, на заседании постоянного совета организации в Вене, заявил, что украинские власти вместо урегулирования конфликта в Донбассе «продолжают накачивать вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием из США».

«30 августа на Украину была ввезена крупная партия летального оружия и боеприпасов», - сказал Лукашевич, добавив при этом, что известно о поставках в незалежную и ПТРК Javeline, и бронеавтомобилей Hummer, и гранатометов. Кроме того, недавно украинская армия получила два патрульных катера класса Island. Также постпред нашей страны рассказал о налаженных поставках иностранных беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Помимо этого дипломат сообщил, что в настоящее время ВСУ стягивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) к линии соприкосновения в Донбассе. «В докладах специальной мониторинговой миссии (ОБСЕ) от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы "Бук" на железнодорожной станции в Мариуполе и еще нескольких - на железнодорожном узле в Рубежном», - цитирует представителя России ТАСС.

При этом Александр Лукашевич заявил о необходимости послать киевским властям «четкий сигнал из ОБСЕ» для предотвращения эскалации в Донбассе.

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