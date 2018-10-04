2018-10-04T21:35:16+03:00
В мире

ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение кибератаки

В организации заверили, что принимают меры для защиты информационных систем и сетей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ГаагеШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ГаагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что МИД Нидерландов уже проинформировал их генерального директора Фернандо Ариаса о предотвращенной «кибератаке».

При этом официальный представитель ОЗХО Дипти Чоубей поблагодарил Голландию за меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности штаб-квартиры организации, которая, как известно, находится в Гааге. «ОЗХО благодарна Нидерландам за предпринятые усилия и сохранит контакты (с голландской стороной) относительно дальнейшего развития ситуации», - сказал Чоубей.

Также пресс-секретарь ОЗХО заверил, что организация «серьезно относится к защите информационных систем и сетей» и принимает меры для защиты от угроз. «С начала 2018 года организация наблюдает повышенную киберактивность. Гендиректор проинформировал членов ОЗХО об этой активности, а технический секретариат принимает меры для защиты от угроз», - приводит слова представителя Организации по запрещению химического оружия ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ назвал срежиссированной акцией обвинение в кибератаке на ОЗХО
Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой
Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»
Лукашевич заявил, что Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе
Обвинившая Криштиану Роналду в изнасиловании назвала сумму компенсации
Более миллиона человек воспользовались каталогом готовых маршрутов MAPS.ME
Путин отметил высокий общественный авторитет премии «Импульс добра»
Автор Ждуна создала новую странную скульптуру
В Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к Центру Лугара в Грузии
Британия официально отказалась помогать России по делу Скрипалей
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
США расширили санкционные списки по КНДР
Путин не собирается на свадьбу Шрёдера в Германию
Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к соблюдению ДРСМД
Минобороны РФ опровергло слухи об отказе от шапок-ушанок
В Польше ученые обнаружили человеческие останки возрастом более 100 тысяч лет
«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать»: Крымский мост прокомментировал инцидент на переправе
«Про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного»: в Совфеде прокомментировали обвинение в кибератаке на ОЗХО
Николай Караченцов госпитализирован с воспалением легких
В пятницу, 5 октября, в Центральном регионе России выпадет первый снег
Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой