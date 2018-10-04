ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение кибератаки

СЕГОДНЯ 21:35 2018-10-04T21:35:16+03:00

В организации заверили, что принимают меры для защиты информационных систем и сетей

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В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что МИД Нидерландов уже проинформировал их генерального директора Фернандо Ариаса о предотвращенной «кибератаке».

При этом официальный представитель ОЗХО Дипти Чоубей поблагодарил Голландию за меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности штаб-квартиры организации, которая, как известно, находится в Гааге. «ОЗХО благодарна Нидерландам за предпринятые усилия и сохранит контакты (с голландской стороной) относительно дальнейшего развития ситуации», - сказал Чоубей.

Также пресс-секретарь ОЗХО заверил, что организация «серьезно относится к защите информационных систем и сетей» и принимает меры для защиты от угроз. «С начала 2018 года организация наблюдает повышенную киберактивность. Гендиректор проинформировал членов ОЗХО об этой активности, а технический секретариат принимает меры для защиты от угроз», - приводит слова представителя Организации по запрещению химического оружия ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение.