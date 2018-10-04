МИД РФ назвал срежиссированной акцией обвинение в кибератаке на ОЗХО

4 Окт. 22:33 2018-10-04T22:34:19+03:00

Как заметили в Москве, развязанная в Нидерландах антироссийская кампания шпиономании наносит серьезный ущерб отношениям двух государств

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В МИД РФ прокомментировали обвинение Нидерландов в «кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

Так, в дипведомстве заметили, что неоднократно указывали Голландии, что развязанная в королевстве антироссийская кампания шпиономании наносит серьезный ущерб отношениям двух государств. При этом российские дипломаты пришли к выводу, что новые обвинения в адрес нашей страны являются «очередной срежиссированной пропагандистской акцией».

«Нидерланды ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян. Это может выглядеть странным только для непосвященных», - говорится в сообщении на сайте министерства.

В частности, отмечается, что 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться в том числе и создание механизма назначения «виновных» в применении химоружия, которого вопреки нормам международного права уже давно добивается ряд западных стран.

Кроме того, в Москве считают неслучайным и упоминание крушения малазийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года. «Видимо, нидерландской стороне решительно нечего ответить на факты о национальной принадлежности ракеты, сбившей малазийский лайнер», - заметили в МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение.