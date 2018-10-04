2018-10-04T22:52:29+03:00
В мире

Кортеж президента Польши сбил мальчика на самокате в Освенциме

В результате ребенка пришлось везти в больницу
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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В четверг, 4 октября, появилась информация о ДТП с участием кортежа президента Польши Анджея Дуды.

По некоторым данным, авария произошла на въезде в город Освенцим, на перекрестке улиц Выспяньского и Словацкого. Именно там одна из машин, ехавших в президентской колонне, сбила девятилетнего мальчика, который «пытался пересечь проезжую часть на самокате».

В результате ребенка пришлось везти в больницу. Между тем, как сообщает радиостанция RMF FM, серьезных травм он не получил и уже через час вместе с родителями покинул медучреждение. Что касается пассажиров президентской автомобильной колонны, то никто из них не пострадал.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно случилось ДТП с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона. Авария произошла 9 сентября на трассе Кишинев-Унгены: автомобиль, в котором находился молдавский лидер, столкнулся с грузовиков и от удара перевернулся.

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