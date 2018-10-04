Рябков: Западную публику вновь пугают «русскими хакерами»

4 Окт. 23:55 2018-10-05T00:07:04+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя очередные обвинения Вашингтона в адрес нашей страны, отметил, что нагнетать напряженность между двумя крупными ядерными державами очень опасно.

«С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО», - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Сергей Рябков подчеркнул, что «западную публику вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру».

Дипломат считает, что американские власти «изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года», поэтому «и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками». Кроме того, этот обман может послужить «дополнительным предлогом для санкций и прочих мер давления на нашу страну».

«В России к подобным методам США привыкли, но целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене – опасный путь», - подчеркнул Сергей Рябков.

Замминистра добавил, что «об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию».

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Совете Федерации по поводу обвинений российских спецслужб в кибератаке на ОЗХО сказали, что вскоре мы услышим про ГРУ «еще много нового и увлекательного».

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