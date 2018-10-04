2018-10-05T00:07:04+03:00
Политика

Рябков: Западную публику вновь пугают «русскими хакерами»

Замглавы МИД России отметил, что новыми порциями безосновательных обвинений США «отравляют» атмосферу в российско-американских отношений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя очередные обвинения Вашингтона в адрес нашей страны, отметил, что нагнетать напряженность между двумя крупными ядерными державами очень опасно.

«С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО», - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Сергей Рябков подчеркнул, что «западную публику вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру».

Дипломат считает, что американские власти «изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года», поэтому «и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками». Кроме того, этот обман может послужить «дополнительным предлогом для санкций и прочих мер давления на нашу страну».

«В России к подобным методам США привыкли, но целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене – опасный путь», - подчеркнул Сергей Рябков.

Замминистра добавил, что «об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию».

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Совете Федерации по поводу обвинений российских спецслужб в кибератаке на ОЗХО сказали, что вскоре мы услышим про ГРУ «еще много нового и увлекательного».

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Вслед за Нидерландами, откуда за шпионаж выслали четырех россиян, США обвинили «российских ГРУшников» в кибератаках на ОЗХО и не только. В американский список вошли семь человек: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин. Первые четверо – те самые, которые засветились в Голландии. А трое последних были среди 12 агентов, обвиненных во вмешательстве в выборы президента США. В общем и целом, жертвами взломов, по версии Вашингтона, стали более 250 спортсменов из 30 стран. «Комсомолка» приводит самые интересные отрывки из обвинительного доклада (подробности).

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