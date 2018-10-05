«А я иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков рассказал о двух операциях за месяц

СЕГОДНЯ 00:27 2018-10-05T00:28:09+03:00

Режиссер отметил, что две операции подряд – это серьезное потрясение, но он в строю и скоро снова войдет в форму

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Режиссер, актер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал журналистам, что в сентябре он перенес две операции на бедре.

«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму», - сказал он после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов.

«Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю», - добавил Никита Михалков.

Во время мастер-класса известный режиссер поделился с молодыми людьми жизненным и творческим опытом, а также ответил на их вопросы, агентство городских новостей «Москва».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре 72-летний Никита Михалков получил спортивную травму и попал в больницу, из-за чего даже пропустил собственный кинофестиваль в Ялте.