«А я иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков рассказал о двух операциях за месяц
Режиссер, актер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал журналистам, что в сентябре он перенес две операции на бедре.
«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму», - сказал он после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов.
«Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю», - добавил Никита Михалков.
Во время мастер-класса известный режиссер поделился с молодыми людьми жизненным и творческим опытом, а также ответил на их вопросы, агентство городских новостей «Москва».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре 72-летний Никита Михалков получил спортивную травму и попал в больницу, из-за чего даже пропустил собственный кинофестиваль в Ялте.