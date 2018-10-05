2018-10-05T01:07:23+03:00
Происшествия

В подмосковном Климовске убили рэпера Mr.Rista

Тело музыканта с множественными колото-резанными ранами нашли в его квартире, задержаны двое подозреваемых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Артем Ушвицкий выступал под псевдонимом Mr. RistaАртем Ушвицкий выступал под псевдонимом Mr. RistaФото: ВКонтакте
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Рэпера Артема Ушвицкого, известного как Mr.Rista, убили, чтобы ограбить. По словам его продюсера, он в тот день вез с собой гонорар за концерт.

Тело музыканта с множественными колото-резанными ранами нашли в его собственной квартире в подмосковном городе Климовск 25 сентября. По подозрению в этом преступлении задержаны два человека. На допросах они признались, что напали на рэпера с целью ограбления, передает телеканал «360».

Соседи Артема отзываются о нем как о «добром и веселом парне», который никому не желал зла. Ристу, как называли его все знакомые, часто видели с бутылкой дешевого алкоголя: так сложилось, что у него не было работы, и время от времени он переживал периоды безденежья. Из родных у рэпера был только брат.

«До сих пор не верю в то, что произошло. Иногда идешь по улице и хочется встретить Ристу», - рассказала телеканалу соседка Ушвицкого.

По ее словам, «он когда-то давно ходил на какие-то тусовки», а свой рэп читал только на улице.

Подозреваемыми в убийстве, по данным «360», оказались приезжие из Ульяновска 1989 и 1994 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, американского рэпера XXXTentacion в июне тоже убили грабители.

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