«РоссТур» готовится объявить об остановке деятельности

СЕГОДНЯ 02:37 2018-10-05T02:50:04+03:00

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В четверг, 4 октября, стало известно, что компания «РоссТур» вскоре объявит об остановке деятельности из-за невозможности погасить задолженность перед туроператорами.

«Глава компании «РоссТур» Александр Недополз готов объявить об остановке деятельности в самое ближайшее время. Он подтвердил, что у него нет средств, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те не готовы предоставить ему отсрочку. В связи с этим туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых», - сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она добавила, что пока непонятно, о каком числе людей идет речь, у скольких туристов может быть испорчен отпуск из-за проблем «РоссТура».

«РоссТур» позиционировал себя как центр бронирования – через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства», - пояснила Тюрина.

Ранее Александр Недополз говори Интерфаксу, что для компенсаций за отмененные туры всем клиентам компании хватит 150 миллионов рублей.

Между тем, накануне, 3 октября туроператоры «Пегас Туристик», Coral Travel, Sunmar и «Интурист» приостановили сотрудничество с «РоссТуром» из-за долгов по оплате туров.

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