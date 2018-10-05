«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните»: Павел Воля сообщил, что с ним все в порядке

СЕГОДНЯ 03:23 2018-10-05T03:23:02+03:00

Шоумен рассказал, что его отпустили из больницы отсыпаться, что он сейчас и делает [видео]

Изменить размер текста: A A

Известный российский комик и шоумен Павел Воля на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором объяснил ситуацию со своей госпитализацией в Иркутске.

Он сонным голосом рассказал, что у него заболел живот, он поехал в больницу, его осмотрели и сказали: «Ничего нет, езжай домой, спи». Воля в точности выполнил рекомендации врачей: уехал в гостиницу и спит.

Но счел нужным успокоить всех, кто за него переживал: «Всё отлично, всё нормально. Я в отрубе, я в порядке», попросив друзей и знакомых не звонить, а журналистов – не писать о том, что он лежит в больнице.

pavelvolyaofficial Журналисты, не пишите. Люди, не звоните. Я ок. Спасибо всем за участие. Сон.

«Завтра Красноярск, увидимся на сцене. Всем спасибо», - подытожил резидент Comedy Club.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Павел Воля отправился в больницу сразу после концерта в Иркутске. Были слухи, будто он госпитализирован с подозрением на аппендицит, но их практически сразу опровергли.