2018-10-05T05:06:13+03:00
Экономика

Поставки российских Су-35 в Индонезию откладываются из-за санкций США

Контракт на покупку одиннадцати истребителей был подписан в начале этого года, и первый из них в Джакарте ожидали уже в октябре
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Поставка российских Су-35 в Индонезию отложена из-за возможных санкций СШАПоставка российских Су-35 в Индонезию отложена из-за возможных санкций СШАФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Поставки одиннадцати российских многофункциональных истребителей Су-35 в Индонезию откладываются из-за возможных американских санкций, которые США могут ввести в соответствии с принятым летом прошлого года законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Подписанный в феврале контракт остается в силе, но его реализацию пришлось отложить. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к аппарату правительства.

По данным издания, первый российский самолет в Джакарте ожидали уже в октябре, однако Вашингтон так и не дал гарантий, что не станет применять в отношении Индонезии ограничительные меры, как это было с Китаем.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, поступление российских истребителей Су-35 на вооружение военно-воздушных сил КНР, по оценкам американских СМИ, обернулось «ночным кошмаром» и настоящей головной болью для авиации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп бьет по России и Китаю, чтоб Турция и Индия боялись

Виктор БАРАНЕЦ

Военный обозреватель «КП» - о реальных причинах американских санкций (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев одобрил предложение о субсидировании цен на бензин
Китай обвинил вице-президента США в клевете
Apple и Amazon заявили, что в их серверах нет китайских «шпионских» чипов
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 13 миллионов сирийцев
«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните»: Павел Воля сообщил, что с ним все в порядке
«РоссТур» готовится объявить об остановке деятельности
Bloomberg: На собранных для США в Китае материнских платах нашли «шпионские» чипы
Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558
В подмосковном Климовске убили рэпера Mr.Rista
«А я иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков рассказал о двух операциях за месяц
Рябков: Западную публику вновь пугают «русскими хакерами»
Турчинов объявил о «серьезных учениях» Украины в Азовском море
Кортеж президента Польши сбил мальчика на самокате в Освенциме
МИД РФ назвал срежиссированной акцией обвинение в кибератаке на ОЗХО
Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой