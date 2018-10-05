Поставки российских Су-35 в Индонезию откладываются из-за санкций США

СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-05T05:06:13+03:00

Контракт на покупку одиннадцати истребителей был подписан в начале этого года, и первый из них в Джакарте ожидали уже в октябре

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Поставки одиннадцати российских многофункциональных истребителей Су-35 в Индонезию откладываются из-за возможных американских санкций, которые США могут ввести в соответствии с принятым летом прошлого года законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Подписанный в феврале контракт остается в силе, но его реализацию пришлось отложить. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к аппарату правительства.

По данным издания, первый российский самолет в Джакарте ожидали уже в октябре, однако Вашингтон так и не дал гарантий, что не станет применять в отношении Индонезии ограничительные меры, как это было с Китаем.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, поступление российских истребителей Су-35 на вооружение военно-воздушных сил КНР, по оценкам американских СМИ, обернулось «ночным кошмаром» и настоящей головной болью для авиации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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