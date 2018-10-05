Медведев одобрил предложение о субсидировании цен на бензин

СЕГОДНЯ 06:11 2018-10-05T06:32:27+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, предложенную нефтяниками и Минэнерго на посвященном проблемам нефтяной отрасли совещании 18 сентября, и подписал протокол по его итогам.

Таким образом, нефтяным компаниям придется частично самим финансировать субсидии, которые правительство решило дать НПЗ для сдерживания цен на топливо, пишет газета «Коммерсант». В кабмине подтвердили, что премьер подписал протокол, но раскрывать его содержание не стали.

По данным издания, в документе указано, что половина «дополнительных расходов бюджетной системы России, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов должны быть компенсированы за счет роста налога на добычу полезных ископаемых». То есть, субсидии для снижения базовой цены на топливо делятся поровну между нефтяниками и государством.

Напомним, за первые пять месяцев этого года цены на бензин выросли на 5,5%, особенно сильно подорожание стало ощущаться в мае, когда стоимость топлива каждую неделю прибавляла по рублю. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Нефтяники обещали зафиксировать текущие оптовые цены на топливо.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну.