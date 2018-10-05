2018-10-05T06:32:27+03:00
Экономика

Медведев одобрил предложение о субсидировании цен на бензин

Премьер-министр подписал протокол по итогам совещания 18 сентября, на котором обсуждались проблемы нефтяной отрасли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments14
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, предложенную нефтяниками и Минэнерго на посвященном проблемам нефтяной отрасли совещании 18 сентября, и подписал протокол по его итогам.

Таким образом, нефтяным компаниям придется частично самим финансировать субсидии, которые правительство решило дать НПЗ для сдерживания цен на топливо, пишет газета «Коммерсант». В кабмине подтвердили, что премьер подписал протокол, но раскрывать его содержание не стали.

По данным издания, в документе указано, что половина «дополнительных расходов бюджетной системы России, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов должны быть компенсированы за счет роста налога на добычу полезных ископаемых». То есть, субсидии для снижения базовой цены на топливо делятся поровну между нефтяниками и государством.

Напомним, за первые пять месяцев этого года цены на бензин выросли на 5,5%, особенно сильно подорожание стало ощущаться в мае, когда стоимость топлива каждую неделю прибавляла по рублю. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Нефтяники обещали зафиксировать текущие оптовые цены на топливо.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Основатель Tesla придумал новое название для биржевого регулятора США после штрафа
В РЖД намерены начать поставку пассажирских вагонов в Индию
В московском метро юноша погиб под колесами поезда
Погода в Москве 5 октября: Переменная облачность, без осадков
СМИ узнали о планах Сбербанка купить разработчика систем распознавания речи
Китай обвинил вице-президента США в клевете
Поставки российских Су-35 в Индонезию откладываются из-за санкций США
Apple и Amazon заявили, что в их серверах нет китайских «шпионских» чипов
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 13 миллионов сирийцев
«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните»: Павел Воля сообщил, что с ним все в порядке
«РоссТур» готовится объявить об остановке деятельности
Bloomberg: На собранных для США в Китае материнских платах нашли «шпионские» чипы
Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558
В подмосковном Климовске убили рэпера Mr.Rista
«А я иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков рассказал о двух операциях за месяц
Рябков: Западную публику вновь пугают «русскими хакерами»
Турчинов объявил о «серьезных учениях» Украины в Азовском море
Кортеж президента Польши сбил мальчика на самокате в Освенциме
МИД РФ назвал срежиссированной акцией обвинение в кибератаке на ОЗХО
Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой