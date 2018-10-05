2018-10-05T07:17:52+03:00
Общество

Погода в Москве 5 октября: Переменная облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит 5-10 градусов выше нуля
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 5 октября: Переменная облачность, без осадковПогода в Москве 5 октября: Переменная облачность, без осадковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Погода в Москве 5 октября будет переменнооблачной, осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный, 7-12 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура в Москве 7...9 градусов, по области 5...10 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночь на субботу в столице местами пройдет небольшой дождь,температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов, по области — от 0 до 5 градусов.

Днем, 6 октября, в Москве 13...15 градусов тепла, по области 11...16 градусов выше нуля. Ветер западный и юго-западный, 5-10 метро в секунду, днем местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Переменная облачность сохранится до конца выходных, в начале недели в столичном регионе возможны кратковременные дожди.

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