СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-05T10:36:11+03:00

В Рособоронэкспорте не комментируют ситуацию вокруг контакта на поставку Индонезии истребителей Су-35 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Представители госкомпании Рособоронэкспорт не комментируют ситуацию вокруг контракта на поставку Индонезии российских истребителей Су-35.

«Мы не комментируем», - цитирует ТАСС пресс-службу Рособоронэкспорта.

Также от комментариев отказались в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Индонезия приостановила исполнение контракта на поставку 11 российских истребителей Су-35. По данным издания, первые самолеты должны были поступить в страну уже в этом октябре. Но реализацию соглашения отложили из-за давления США — Джакарта так и не получила от Вашингтона гарантий неприменения ограничений в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее в соответствии с CAATSA США ввели санкции против Китая за покупку российских ЗРК С-400.

В то же время источники ТАСС отмечают, что поставки Су-35 в Индонезию намечались не ранее 2019 года, и о поступлении машин в октября этого года речи не шло.

Су-35 относят к условному поколению 4++, что означает максимальное приближение характеристик самолета к требованиям для истребителей пятого поколения, за исключением применения стелс-технологий и активной фазированной антенной решётки в РЛС.