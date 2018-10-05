Белоруссия выслала двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-05T11:15:01+03:00

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Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранных граждан, подозреваемых в осуществлении шпионской деятельности. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

«На этой неделе двоих человек мы, скажем так, объявили персонами нон грата», - рассказал Вакульчик.

При этом председатель КГБ отказался уточнить гражданство подозреваемых в шпионаже, добавил, что эти вопросы связаны «и с внешней политикой, отношениями между государствами». По словам Вакульчика, еще один шпион был задержан белорусскими спецслужбами в прошлом месяце.

Также глава КГБ прокомментировал ситуацию с украинским гражданином Павлом Шаройко, задержанным в Белоруссии в конце прошлого года и приговоренным к восьми годам заключения по обвинению в шпионаже и создании агентурной сети.

Вакульчик отметил, что Шаройко может быть помилован, но подчеркнул, что судьбу украинца должна решить комиссия о помиловании.