2018-10-05T11:15:01+03:00
В мире

Белоруссия выслала двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже

Председатель КГБ отказался уточнить гражданство лиц, объявленных Минском персонами нон грата
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белоруссия выслала двух иностранцев, подозреваемых в шпионажеБелоруссия выслала двух иностранцев, подозреваемых в шпионажеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранных граждан, подозреваемых в осуществлении шпионской деятельности. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

«На этой неделе двоих человек мы, скажем так, объявили персонами нон грата», - рассказал Вакульчик.

При этом председатель КГБ отказался уточнить гражданство подозреваемых в шпионаже, добавил, что эти вопросы связаны «и с внешней политикой, отношениями между государствами». По словам Вакульчика, еще один шпион был задержан белорусскими спецслужбами в прошлом месяце.

Также глава КГБ прокомментировал ситуацию с украинским гражданином Павлом Шаройко, задержанным в Белоруссии в конце прошлого года и приговоренным к восьми годам заключения по обвинению в шпионаже и создании агентурной сети.

Вакульчик отметил, что Шаройко может быть помилован, но подчеркнул, что судьбу украинца должна решить комиссия о помиловании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в $11,5 млн
Опубликован список погибших в ДТП под Тверью
Олег Сенцов объявил о прекращении голодовки
Киев затянет процесс обмена пленными с ДНР до выборов 2019 года
Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка, в которой погибли 13 человек, перевозила пассажиров незаконно
В Рособоронэкспорте не комментируют ситуацию вокруг контакта на поставку Индонезии истребителей Су-35
СМИ не угодишь: Трамп пожаловался, что его ругают за то, что он «слишком добр» к России и жесток к КНДР
В Нью-Дели начали переговоры Владимира Путина и Нарендра Моди
Причина аварии под Тверью, в которой погибли 13 человек: водитель маршрутки выехал на встречную полосу
В Госдуме рассказали, кого могут бить электрошокерами охранники метро
Центробанк отозвал лицензию у банков «Флора-Москва» и «КОР»
Появилось видео столкновения маршрутки и автобуса в Тверской области
В Таиланде закрыли знаменитый пляж Ди Каприо
В Киеве заявили, что Украина способна создать ракету, которая долетит до Москвы
В «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока 2»
США собирают «торговую коалицию» против Китая
Правительство планирует разрешить продажу спиртного на АЗС
Основатель Tesla придумал новое название для биржевого регулятора США после штрафа