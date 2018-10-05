Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в $11,5 млн

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-05T11:37:34+03:00

Прокуратура требовала для Ли Мён Бака 20 лет заключения за взяточничество, растрату и злоупотребление властью

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Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере 13 миллиардов вон (11,5 миллиона долларов), передает агентство Yonhap.

76-летнему экс-главе государства в общей сложности предъявили обвинения по 16 пунктам, среди них – взяточничество, финансовые махинации, растрата, превышение полномочий и злоупотребление властью. Прокуратура требовала для него 20 лет заключения, но некоторые эпизоды преступной деятельности ей доказать не удалось.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по версии следствия, за годы своего пребывания у власти (с 2008 по 2013) Ли Мён Бак получил от различных банков, компаний и корпораций порядка 32 миллионов долларов за лоббирование их интересов на внутреннем и внешнем рынке. Кроме того, правоохранители утверждали, что экс-президент присвоил около 10,3 миллиона долларов из секретных фондов Службы национальной разведки.

Агентство отмечает, что Ли Мён Бак стал четвёртым южнокорейским лидером, которому были предъявлены уголовные обвинения. В апреле этого года экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы, а в июле добавили еще восемь.