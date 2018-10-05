На Вологодчине молодым врачам выплатят по 500 тыс рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-05T11:45:28+03:00

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Согласно новому закону начинающие врачи, которые приехали на работу в Вологодскую область в этом году, получат из областного бюджета по полмиллиона рублей.

Ранее в регионе подъемные в 100 тысяч рублей получали молодые врачи в возрасте до 30 лет, уехавшие работать на село.

Выплата положена врачам в возрасте до 35 лет, окончившим медицинские вузы и впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения области на должности, внесенные в специальный список вакансий. При этом эта мера не распространяется на медиков, приехавших работать в крупных городах – Вологду и Череповец.

«Благодаря новому закону планируется привлечь на работу в районные больницы и поликлиники 25 молодых врачей. Всего на эти цели из областного бюджета будет выделено 12,5 миллионов рублей. Этим же законом для участковых терапевтов и педиатров будет введена ежемесячная надбавка в размере 10 тысяч рублей на первые три года их работы», - отметил Губернатор.