Ученые признали антибиотик опасным для генов

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-05T12:12:14+03:00

Фторхинолоны могут вызвать разрыв сухожилий, что опасно для жизни

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Ученые университета Восточной Финляндии выяснили, что антибиотики способны оказать влияние на геном человека. В ходе исследований специалисты выяснили, как антибиотик ципрофлоксацин из группы фторхинолонов разрушает митохондрии ДНК.

Фторхинолоны блокируют рост и дифференциацию клеток в организме, после чего нарушается производство митохондриальной энергии (процесс "дыхания клеток").

Данный антибиотик во много отрицательно сказываются на организме человека. В худшем случае он вызывает сенсомоторную полинейропатию (множественное повреждение нервов конечностей), гендевит (при этой болезни происходит воспаление десны, которое приводит к отеку, покраснениям и кровотечению) и разрыв сухожилий, что в свою очередь может повлиять на жизнь. об этом сообщает газета «Известия».

Этот вид антибиотиков имеет широкий спектр действий. Чаще всего его применяют при лечении респираторных, ушных инфекций или инфекций мочевой системы. К сожалению, специалисты пока не придумали замену данным препаратам.

Ранее kp.ru писал о том, как в колбасе "Город мастеров" были обнаружены антибиотики. В ходе проверки Россельхознадзор обнаружил нарушения компании ООО «Тульский пионер», которая выпускает данный продукт. Фирма был оштрафована на 100 тыс. рублей.