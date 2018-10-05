СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-05T12:31:02+03:00

В Москве в результате обрушения строительных лесов пострадали 8 человек Фото: Иван ВИСЛОВ

Двоих пострадавших доставили в больницы с помощью вертолета санитарной авиации

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В Москве в результате обрушения строительных лесов в ЖК «Сетунь» на Минской улице пострадали по меньшей мере 8 человек.

Двоим пострадавшим потребовалась срочная госпитализация, их доставили в больницу с помощью санитарного вертолета. Состояние остальных уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, что на строительной площадке работают сотрудники экстренных служб, в том числе спасатели и медики скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671840" frameborder="0"></iframe> В Москве обрушились строительные леса. Пострадали рабочие.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.