2018-10-05T12:31:02+03:00
Происшествия

В Москве в результате обрушения строительных лесов пострадали 8 человек

Двоих пострадавших доставили в больницы с помощью вертолета санитарной авиации
Денис СУХОВ
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В Москве в результате обрушения строительных лесов пострадали 8 человекВ Москве в результате обрушения строительных лесов пострадали 8 человекФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве в результате обрушения строительных лесов в ЖК «Сетунь» на Минской улице пострадали по меньшей мере 8 человек.

Двоим пострадавшим потребовалась срочная госпитализация, их доставили в больницу с помощью санитарного вертолета. Состояние остальных уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, что на строительной площадке работают сотрудники экстренных служб, в том числе спасатели и медики скорой помощи.

В Москве обрушились строительные леса. Пострадали рабочие.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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