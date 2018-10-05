В Москве в результате обрушения строительных лесов пострадали 8 человек
Двоих пострадавших доставили в больницы с помощью вертолета санитарной авиации
В Москве в результате обрушения строительных лесов пострадали 8 человекФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве в результате обрушения строительных лесов в ЖК «Сетунь» на Минской улице пострадали по меньшей мере 8 человек.
Двоим пострадавшим потребовалась срочная госпитализация, их доставили в больницу с помощью санитарного вертолета. Состояние остальных уточняется.
На кадрах с места происшествия видно, что на строительной площадке работают сотрудники экстренных служб, в том числе спасатели и медики скорой помощи.
В Москве обрушились строительные леса. Пострадали рабочие.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются.