Синоптики "отменили" первый снег в Москве

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-05T12:55:09+03:00

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Метеостанция "Фобос" опровергла слухи о выпадении в Москве 5 октября первого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра Михаил Леус.

«На территории Москвы и Московской области осадков в виде снега за прошедшие сутки не наблюдалось. Есть только слухи, что кто-то где-то видел, но ни одна из метеостанций не зафиксировала снег», — сообщил Леус

Ранее специалист "Фобоса" в интервью РИА Новости Евгений Тишковец рассказал, что в Москве все-таки снег все-таки показался. Однако эти сведения не подтвердились - на официальном сайте центра информации о выпадении осадков в столице нет. Тем не менее, специалисты зафиксировали первый снег в Калужской, Костромской и Вологодской областях.

За несколько дней до обнаружения осадков "Фобоса" прогнозировал выпадении снега в Центральных городах России, в том числе в Подмосковье. По словам метеорологов, в регионах должен был выпасть "символический метеорологический снег".