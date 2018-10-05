Стала известна дата нового синода Константинопольского патриархата
Очередной синод Константинопольского патриархата состоится с 9 по 11 октября.
"Заседание Священного синода пройдет с 9 по 11 октября", - сообщил представитель пресс-службы патриархата корреспонденту ТАСС. Что именно будут обсуждать во время встречи, неизвестно.
Предположительно новый синод Константинопольского патриархата пройдет в связи с желанием УПЦ отделиться от РПЦ. Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал дать Украине автокефалию. Предстоятель заявил, что украинская церковь имеет право на собственную независимость. В связи с эти он привел пример отделения Чехии и Словакии в 1998 году. Российская сторона ответила, что это "являются грубейшим попранием церковных канонов".
В данном вопросе Русская православная церковь (РПЦ) выступила против.
В свою очередь в сентябре Патриарх Кирилл собрал внеочередное заседание Священного Синода для обсуждения вопроса.