В Малайзии шесть дайверов погибли при спасении 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-05T13:46:28+03:00

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Шесть сотрудников малазийской службы спасения утонули, спасая 17-летнего парня. Юноша упал в водоем в округе Сепанг во время рыбалки с друзьями.

Во время спасательной операции мужчины попали в водоворот, потеряв большую часть своего снаряжения. В итоге, спасатели не смогли всплыть обратно, а подростка так и не удалось найти.

Шеф местной полиции, Абдула Азиза Али, заявил, что все дайверы соблюдали правила техники безопасности во время поисков парня. У мужчин была нужная экипировка для дайвинга. Более того, все они были соединены в одну цепь.

Водоворот в водоеме образовался из-за сильных дождей. Сильное течение закрутило малазийских спасателей. В результате этого оборудование было потеряно, сообщает The Straits Times.

В воде мужчины находились более получаса. Коллеги пытались спасти дайверов, но, увы, реанимировать их не удалось.