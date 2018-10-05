Посол Нидерландов будет вызван в МИД России

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-05T14:25:05+03:00

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В ближайшее время посол Нидерландов будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

"В МИД будет вызван посол Нидерландов", — сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Ранее представители Минобороны Нидерландов обвинили четверых российских граждан в попытки хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По информации голландского ведомства, махинации были проведены 13 апреля текущего года.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что спецслужбам удалось получить доступ к телефонам и ноутбуками россиян. В последствии хакеров вычислили, в тот же день они были высланы из страны. Министр также назвала их имена. Это были некие Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Как утверждает голландская сторона, все четверо являются гражданами Российской Федерации. Москва категорически отрицает свою причастность к хакерскому шпионажу, в том числе в Нидерландах. МИД РФ назвал обвинения в причастности к атаке "очередной срежиссированной пропагандистской"