Умер Махмуд Рафиков - кинооператор, который первым снимал Гагарина

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-05T14:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября 2018 года в возрасте 94 лет умер кинооператор Махмуд Рафиков. Он первым снял на камеру космонавтов Юрия Гагарина, Валентину Терешкову и Алексея Леонова после их приземления на Землю.

«4 октября на 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера и оператора научно-популярного кино М.Рафикова. Приносим соболезнования родным и близким Махмуда Мухамедзяновича», - сообщили представители пресс-службы Союза кинематографистов России.

В свое время Рафиков окончил операторский факультет ВГИКа, по распределению был принят на киностудию «Моснаучфильм». На протяжении своей карьеры Рафиков предпочитал снимать фильмы, которые бы приносили пользу зрителям. В его арсенале есть ленты про испытания атомных и термоядерных бомб, баллистических ракет, атомных подводных лодках, о космонавтике.