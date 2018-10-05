Московские следователи выясняют, как покалечились восемь строителей
По факту ЧП на стройплощадке ЖК «Снегири» назначена доследственная проверка. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи. Напомним, около полудня 5 октября обрушились строительные леса, на которых в этот момент находились люди. Восемь человек получили травмы, двое были доставлены в стационары Москвы медицинскими вертолетами. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
В Москве обрушились строительные леса. Пострадали рабочие.
- В рамках проверки будут проведены все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК РФ по Москве.
Кроме того, на месте ЧП работают эксперты столичного Стройнадзора. Они выясняют, соблюдалась ли на стройплощадке техника безопасности.