2018-10-05T16:16:09+03:00
Происшествия

Московские следователи выясняют, как покалечились восемь строителей

Строительные леса обрушились вместе с людьми [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователиСейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователиФото: предоставлено очевидцем
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По факту ЧП на стройплощадке ЖК «Снегири» назначена доследственная проверка. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи. Напомним, около полудня 5 октября обрушились строительные леса, на которых в этот момент находились люди. Восемь человек получили травмы, двое были доставлены в стационары Москвы медицинскими вертолетами. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Москве обрушились строительные леса. Пострадали рабочие.

- В рамках проверки будут проведены все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК РФ по Москве.

Кроме того, на месте ЧП работают эксперты столичного Стройнадзора. Они выясняют, соблюдалась ли на стройплощадке техника безопасности.

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